В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.

Сегодня, 10 сентября, в Центральном районе Днепра на Александра Поля посреди дороги во время движения загорелся легковый автомобиль OpelVectra. Видео и фото распространили очевидцы в местных Telegram-каналах.

На место выехали чрезвычайники. Процесс ликвидации возгорания зафиксировали горожане. По их словам, водитель успел выйти из автомобиля, а также не забыл забрать с собой водительское удостоверение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, огнем охватило моторный отсек и салон автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв.м.

В 16:32 возгорание было ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: