В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

Сегодня, 10 сентября, в Центральном районе Днепра на Александра Поля посреди дороги во время движения загорелся легковый автомобиль OpelVectra. Видео и фото распространили очевидцы в местных Telegram-каналах.
На место выехали чрезвычайники. Процесс ликвидации возгорания зафиксировали горожане. По их словам, водитель успел выйти из автомобиля, а также не забыл забрать с собой водительское удостоверение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, огнем охватило моторный отсек и салон автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв.м.
В 16:32 возгорание было ликвидировано.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.
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