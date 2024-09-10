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В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

Сегодня 19:17
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На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.

Новости Днепра про В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

Сегодня, 10 сентября, в Центральном районе Днепра на Александра Поля посреди дороги во время движения загорелся легковый автомобиль OpelVectra. Видео и фото распространили очевидцы в местных Telegram-каналах.

На место выехали чрезвычайники. Процесс ликвидации возгорания зафиксировали горожане. По их словам, водитель успел выйти из автомобиля, а также не забыл забрать с собой водительское удостоверение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, огнем охватило моторный отсек и салон автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв.м.

В 16:32 возгорание было ликвидировано. 

К счастью, обошлось без погибших и травмированных. 

К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Александра Поля посреди дороги загорелся автомобиль

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