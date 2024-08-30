В Днепре на 3 месяца планируют перекрыть часть Донецкого шоссе: ради чего

В Днепре на более чем три месяца могут перекрыть дорогу на Донецком шоссе.

В Днепре будут ремонтировать ливневую канализацию на Донецком шоссе. Для этого перекроют часть дороги на участке от дома №2 по улице Черниговской до дома №2 по улице Ивана Огиенко. Начать работы могут уже 14 сентября, а если все будет хорошо, то завершить их должны до 25 декабря 2024 года.

Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.

Традиционно перед началом работ коммунальщики обязаны установить ограждение с сигнальным освещением, организовать безопасное движение для пешеходов и сохранить существующие инженерные сети. А после конца ремонта демонтировать ограждение, временные дорожные знаки, восстановить асфальтное покрытие и привести участок в порядок.

Пока что на документе нет подписи городского головы, поэтому возможны изменения.

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