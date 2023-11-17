В Днепре на 12 квартале разрастается стихийный рынок

В Днепре на 12 квартале вдоль дороги разрастается стихийный рынок.

Напротив ТЦ «Терра» на 12 квартале обустроили маленький стихийный рынок, утверждают днепряне. Все началось с нескольких лотков, но через пару месяцев продавцы соорудили палатки. Торгуют зеленью, овощами и мясом.

12 квартал, напротив Терри стихийный рынок, уже даже палатки поставили, — пишет в Facebook-сообществе 12 квартал днепрянка, обратившая внимание на вероятно стихийный рынок.

По словам местных, за «Террой» и на улице Инженерной, что неподалеку, есть официальный базарчик, но продавцы все равно стоят здесь. Мнения горожан по этому поводу разделились. Одни считают, что если какая-нибудь бабушка продаст немного зелени или картошки, то никому плохо не будет. Остальные комментаторы уверены, что торговать продуктами, а тем более мясом, у дороги — опасно.

В то же время люди, которые брали на этом рынке продукты, говорят, что мясо свежее и качественное.

Днепряне отмечают, что бабушки могли бы торговать на официальных рынках, тем более, ближайший буквально за углом. Горожане уверены, что такая стихийная торговля возвращает город в бурные времена.

Такая стихийная торговля психологически возвращает нас в бардак. С прогрессом в стремлении «не бардака» в виде новых ровных тротуаров, чистых от бумажной рекламы столбов, перехода проезжей части на зеленый (а не как раньше – горит красный, люди ломятся), посадка пассажиров только на остановках (а не как раньше – где угодно), такая торговля выглядит, извините, «колхозно».

Днепряне уверяют, что даже бабушки, о которых часто вспоминают, защищая стихийную торговлю, обычно ходят на официальный базар.

Это полный срач! Есть для этого специальные места! Эти базарники и в говне, по-видимому, продавали. И не надо говорить что они там свое продают, мой дедушка и бабушка приезжали из села и никогда на таких стихийных не стояли, потому что уважали своих покупателей, им хватало пару часов, чтобы продать, а те, что там стоят целый день и каждый день, точно продают не свое.

Кто им мешает торговать в нормальном месте, а не на полу, базар за «Террой» пуст? Почему в Европе каждые выходные на площади рынок? Все свежее, из грядок. Почему на Западном рынок каждую пятницу? Все знают, ждут. Вам нравится по центру Днепра гулять? Думаю, вы бы возмутились, если бы у Пассажа стол со свининой поставили. А что же за отношение такое скотское к самим себе – как к свиньям? Пусть торгуют, людям же надо как-то выживать… Вам самим не противно там ходить? Но, нет, вместо того, чтобы делать свое место жительства лучше, вы при первой же возможности переедете «ближе к центру»

То есть палатку там бабушка поставила? Каждый день свининой там бабушка или дедушка торгует? Рыбой (явно не законный отлов) там бабушка торгует? Вы вообще задумывались какое там мясо, откуда они его берут и что за рыба? Особенно рыба – сейчас в Днепре столько ядовитых веществ, стрелки гнили. А свиньи – где их выращивали, чем кормили, от глистов что-то давали? – отмечают днепряне.

Заметим, что стихийная торговля без разрешения действительно запрещена, а людей, которые ею занимаются, могут оштрафовать.

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