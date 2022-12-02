В Днепре на 12 квартале неизвестные «мстители» разбили несколько авто

У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.

В Днепре неизвестные разбили несколько припаркованных авто. Случилось это на 12 квартале, сообщают днепряне в соцсетях.

Известно, что неизвестные «мстители» действуют в темное время суток. Отметим, что не первый случай такого вандализма. Раньше машины разбивали на улице Рабочей. Терроризируют автомобилистов и на проспекте Слобожанском. Там уже в третий раз облили припаркованные машины кислотой.

Связаны ли эти случаи – неизвестно. Возможно, это очередные соседские войны, и местные жители на что-то намекают автомобилистам, или это просто вандалы, которые крушат чужое имущество ради удовольствия. Некоторые из жертв хотят обратиться в полицию, но поймать виновных будет тяжело.

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