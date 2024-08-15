Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом

Сегодня 11:43
просмотров

В Днепре кто-то понемногу разбирает детскую площадку на металлолом.

Новости Днепра про В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом

На 12 квартале во дворе домов №6 и №4А по улице 152-й Дивизии детская площадка стала жертвой вандалов. По словам местного жителя Александра, неизвестные сначала разобрали на металлолом ограждение, а теперь взялись за футбольные ворота.

На фото, которые предоставили горожане, видно, что исчезли несколько металлических планок, а сетку ворот сильно изуродовали.

Детская площадка во дворе домов №6 и №4А по ул. 152-й Дивизии разбирают потихоньку на металлолом. Забор пошел первым, а теперь дошел черед до ворот. Прошу неравнодушных свидетелей реагировать звонками в полицию, — говорится в сообщении.

Пока что застукать воров с поличным не удалось. 

Новости Днепра про В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом

Напомним, ранее в Днепре вандалы сожгли мусорные баки на 12 квартале.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлоломУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлоломРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы
    Новости Днепра
    Сегодня 15:28
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

    В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа.…

    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 14:53
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

    "Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

    В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении…

    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала
    Новости Днепра
    Сегодня 13:41
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

    В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса…

    Последние новости

    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

    В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа. Новая дата вызвана тем, что церковь перешла на новоюлианский календарь, где даты праздников сдвинуты на 13 дней по сравнению с юлианским календарем, которым церковь пользовалась раньше.

    Сегодня 15:28
    просмотров
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

    "Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

    Сегодня 14:53
    3
    просмотров
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

    В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении общественного транспорта.

    Сегодня 14:34
    3
    просмотров
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

    В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса использования биоматериала военного, мозг которого умер.

    Сегодня 13:41
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента
    На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента

    Природа Днепропетровской области не перестает удивлять.

    Сегодня 13:35
    6
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры
    В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры

    В Днепре на Яворницком посреди дороги образовались дыры в асфальте.

    Сегодня 13:18
    1
    просмотров
    В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться
    В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться

    Женщины, живущие в Днепре, могут присоединиться к первому в Украине женскому строительному батальону.

    Сегодня 12:37
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции
    На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции

    В Днепропетровской области во время атаки БПЛА отключалось оборудование на одной из подстанций.

    Сегодня 12:34
    0
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше
    Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

    Произошли изменения в графиках работы ряда трамваев в Днепре.

    Сегодня 12:11
    2
    просмотров
    В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции
    В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции

    Жители ж/м Мирный жалуются на опасного мужчину.

    Сегодня 11:40
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх