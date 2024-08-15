В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом

В Днепре кто-то понемногу разбирает детскую площадку на металлолом.

На 12 квартале во дворе домов №6 и №4А по улице 152-й Дивизии детская площадка стала жертвой вандалов. По словам местного жителя Александра, неизвестные сначала разобрали на металлолом ограждение, а теперь взялись за футбольные ворота.

На фото, которые предоставили горожане, видно, что исчезли несколько металлических планок, а сетку ворот сильно изуродовали.

Детская площадка во дворе домов №6 и №4А по ул. 152-й Дивизии разбирают потихоньку на металлолом. Забор пошел первым, а теперь дошел черед до ворот. Прошу неравнодушных свидетелей реагировать звонками в полицию, — говорится в сообщении.

Пока что застукать воров с поличным не удалось.

Напомним, ранее в Днепре вандалы сожгли мусорные баки на 12 квартале.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: