В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известно

В Днепре планируют с 8-го по 18 мая перекрыть улицу Луговскую. На 10 дней там запретят движение транспорта.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Связано перекрытие улицы с ремонтом дорожного покрытия. На время выполнения ремонтных работ весь транспорт будут пускать в объезд.

В указанный период на Луговской установят ограждение с сигнальным освещением и соответствующие дорожные знаки, а также обеспечат движение пешеходов и организуют схему объездов для транспорта.

Впрочем, это распоряжение еще не было подписано, поэтому в силу оно пока не вступило.

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