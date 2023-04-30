Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известно

Сегодня 11:08
просмотров

В Днепре планируют с 8-го по 18 мая перекрыть улицу Луговскую. На 10 дней там запретят движение транспорта.

Новости Днепра про В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известно

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Связано перекрытие улицы с ремонтом дорожного покрытия. На время выполнения ремонтных работ весь транспорт будут пускать в объезд.

В указанный период на Луговской установят ограждение с сигнальным освещением и соответствующие дорожные знаки, а также обеспечат движение пешеходов и организуют схему объездов для транспорта.

Впрочем, это распоряжение еще не было подписано, поэтому в силу оно пока не вступило.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:47
    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на улице Лермонтова…

    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:01
    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

    Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в…

    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:40
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре не будут работать трамваи…

    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:17
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

    Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди…

    Последние новости

    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)
    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на улице Лермонтова произошло смертельное ДТП. Там автомобиль Toyota Camry наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

    Сегодня 10:47
    просмотров
    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)
    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

    Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в Криворожском районе произошел крупный пожар. Пламя охватило летнюю кухню на территории частного домовладения.

    Сегодня 10:01
    просмотров
    Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб
    Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб

    В субботу, 29 апреля, в Севастополе произошла мощная "бавовна". Взрывы спровоцировали масштабный пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты. Это вызвало панику среди российских оккупантов, которые уже думают, как сбежать в Россию.

    Сегодня 09:28
    просмотров
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре не будут работать трамваи №6 и №9, а троллейбус №3 курсирует по новой схеме.

    Сегодня 08:40
    просмотров
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

    Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди спали, оккупанты открыли огонь по Никополю.

    Сегодня 08:17
    просмотров
    Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь
    Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

    Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением рф в Украину. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

    Вчера 20:10
    2
    просмотров
    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции
    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции

    Недавно в заведении SOHO произошел конфликт между работниками ТЦК и владелицей.

    Вчера 19:18
    0
    просмотров
    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023
    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

    В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

    Вчера 18:26
    1
    просмотров
    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой
    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой

    Вечная память погибшим!

    Вчера 17:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх