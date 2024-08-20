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В Днепре министр МИД Кулеба украшал водопад на острове флагом Украины

Сегодня 17:18
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В Днепре побывал Дмитрий Кулеба.

Новости Днепра про В Днепре министр МИД Кулеба украшал водопад на острове флагом Украины

Министр МИД Украины помогал украшать флагом водопад в Днепре, сообщили в Департаменте парков и рекреаций. На днях, во время подготовки парков города к государственным праздникам, на помощь коммунальщикам неожиданно пришел Дмитрий Кулеба вместе с семьей.

Бывают приятные и неожиданные встречи. К украшению флагом водопада «Порог Ревучий» присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прогуливавшийся в это время с дочерью на Монастырском острове, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины.

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