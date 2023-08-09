В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен

Суд назначил штраф миграционнику из Днепра, обещавшего "порешать" с военкоматом.

Об этом говорится в тексте приговора Ленинского суда Днепра.

Одного из специалистов Новокодацкого отдела миграционной службы обвинили в злоупотреблении влиянием в военкомате.

В марте чиновник встретился с мужчиной, который хотел получить документы о непригодности к военной службе. Миграционник пообещал ему помочь, ведь у него есть связи в военкомате.

За это чиновник хотел получить 5 тысяч долларов. Миграционник пообещал, что через месяц-полтора решит эту проблему с ВЛК в военкомате.

После получения средств мужчину задержали. Он заключил соглашение с прокурором. Его приговорили к штрафу в 93,5 тысяч гривен.

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