В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен

Об этом говорится в тексте приговора Ленинского суда Днепра.
Одного из специалистов Новокодацкого отдела миграционной службы обвинили в злоупотреблении влиянием в военкомате.
В марте чиновник встретился с мужчиной, который хотел получить документы о непригодности к военной службе. Миграционник пообещал ему помочь, ведь у него есть связи в военкомате.
За это чиновник хотел получить 5 тысяч долларов. Миграционник пообещал, что через месяц-полтора решит эту проблему с ВЛК в военкомате.
После получения средств мужчину задержали. Он заключил соглашение с прокурором. Его приговорили к штрафу в 93,5 тысяч гривен.
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