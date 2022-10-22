В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

Об этом сообщают в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».
По словам свидетелей, двое мужчин сторожили склады с гуманитаркой, которую собирали в помещениях одного из садовых обществ. Как оказалось, они вместо того, чтобы охранять товары, воровали их сами.
Их поймали на этом и в качестве наказания привязали к столбу. Правоохранители приехав на вызов, увидели двух мужчин, которых примотали скотчем к дереву.
Отметим, хотя мужчины поступили нехорошо, но никто не заслуживает того, чтобы над ним издевались и приматывали к дереву. Следует решать такие вопросы с правоохранителями, которые оценят поступок вора по закону.
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