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В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

Сегодня 14:13
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В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали продукты и вещи.

Новости Днепра про В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

Об этом сообщают в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».

По словам свидетелей, двое мужчин сторожили склады с гуманитаркой, которую собирали в помещениях одного из садовых обществ. Как оказалось, они вместо того, чтобы охранять товары, воровали их сами.

Их поймали на этом и в качестве наказания привязали к столбу. Правоохранители приехав на вызов, увидели двух мужчин, которых примотали скотчем к дереву.

Отметим, хотя мужчины поступили нехорошо, но никто не заслуживает того, чтобы над ним издевались и приматывали к дереву. Следует решать такие вопросы с правоохранителями, которые оценят поступок вора по закону.

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