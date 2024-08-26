В Днепре мужчины «отпраздновали» День Независимости Украины убийством и грабежом

В Самарском районе мужчина убил знакомого и ушел спать. Как сообщили в Нацполиции, 24 августа в гостях у совместной подруги между товарищами возникла ссора, во время которой 37-летний подозреваемый нанес смертельные травмы приятелю. После содеянного лег спать. Утром хозяйка квартиры нашла 55-летнего мужчину мертвым и вызвала полицию.
37-летнего жителя соседней области полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
В Нижнеднепровском районе Днепра бывший узник решил «отпраздновать» День Независимости Украины грабежом.
Событие произошло 24 августа около 13:45. За помощью в полицию обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице Галины Мазепы незнакомец ударил его кулаком в лицо. После чего сорвал с плеча сумку, в которой были документы, мобильный телефон и деньги и скрылся.
Получив приметы грабителя, правоохранители через несколько часов разыскали и задержали злоумышленника.
42-летний горожанин успел сдать мобильный телефон в ломбард, а похищенные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время экс-заключенный под стражей.
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