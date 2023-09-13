Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

Сегодня 07:15
просмотров

Этот ужасный инцидент произошел вчера, 12 сентября.

Новости Днепра про В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

В 21:24 на линию «101» поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на улице Мурманская мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина по собственной неосторожности упал и случайно застрял головой между лестницей и металлической конструкцией перил.

ГСЧС-ники с помощью специального инструмента распылили поручень и освободили голову мужчины из ловушки.

В каком состоянии пострадавший – не сообщается.

К месту вызова привлекли 3 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клеткеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клеткеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге
Новости Днепра
Сегодня 11:22
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с…

В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня,…

В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 08:49
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел…

Последние новости

Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Сегодня 11:22
3
просмотров
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с ними прервалась.

Сегодня 11:19
5
просмотров
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Сегодня 10:42
8
просмотров
В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело
В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

Будьте осторожны.

Сегодня 10:26
2
просмотров
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и попытался спрятаться в кустах.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Сегодня 09:24
4
просмотров
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел пожар.

Сегодня 08:49
3
просмотров
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:05
5
просмотров
В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса
В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
3
просмотров
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх