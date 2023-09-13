В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

Этот ужасный инцидент произошел вчера, 12 сентября.

В 21:24 на линию «101» поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на улице Мурманская мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина по собственной неосторожности упал и случайно застрял головой между лестницей и металлической конструкцией перил.

ГСЧС-ники с помощью специального инструмента распылили поручень и освободили голову мужчины из ловушки.

В каком состоянии пострадавший – не сообщается.

К месту вызова привлекли 3 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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