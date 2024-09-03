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В Днепре мужчина забил насмерть 27-летнюю женщину

Сегодня 08:14
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В Шевченковском районе мужчина убил женщину.

Новости Днепра про В Днепре мужчина забил насмерть 27-летнюю женщину

В Днепре в одном из домов Шевченковского района произошло преступление.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В ночь с 1 на 2 сентября между 41-летним мужчиной и 27-летней женщиной возник конфликт, во время которого первый избил ногами оппонентку, тем самым нанес ей тяжелые телесные повреждения. К сожалению, в результате полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители установили личность нападающего и задержали его.

2 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (преднамеренное убийство).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 17-летний юноша тяжело избил палкой 44-летнего знакомого.

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