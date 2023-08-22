В Днепре мужчина забил до смерти свою сожительницу ножкой от стула

Подробности сообщили в областной полиции.
Преступление произошло в одном из частных домов. Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт. Что именно послужило причиной ссоры неизвестно, но в какой-то момент днепрянин схватил ножку от стула и начал ею избивать свою собеседницу.
Во время конфликта нападающий руками и деревянной палкой нанес потерпевшей многочисленные телесные повреждения. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте.
Впоследствии на место приехали правоохранители, которые задержали 31-летнего мужчину и изъяли орудие преступления.
21 августа днепрянину объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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