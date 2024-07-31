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В Днепре мужчина заблудился с велосипедом в камышах (ВИДЕО)

Сегодня 20:41
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Днепрянину пришлось просить о помощи у патрульных.

Новости Днепра про В Днепре мужчина заблудился с велосипедом в камышах (ВИДЕО)

На днях патрульные освобождали из тростника велосипедиста. Мужчина ночью позвонил правоохранителям и попросил о помощи. Днепрянин объяснил, что катался на велосипеде, а затем заблудился.

Патрульные Иван Никонов и Игорь Дудинов поспешили на помощь путешественнику. Они позвонили ему, чтобы уточнить приблизительное местонахождение мужчины, — рассказывают в полиции.

Мужчина был дезориентирован, сообщил, что заехал в кусты и заросли камыша и не может вернуться на проезжую часть.

Полицейские выяснили, что горожанин находится в районе Полтавского шоссе. Они постоянно поддерживали с ним телефонную связь и в конце концов смогли его найти.

Мужчина, увидев свет фонаря патруля, стал двигаться через заросли навстречу. Велосипедиста провели на дорогу. Он был очень благодарен полицейским за помощь.

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