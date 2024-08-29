В Днепре мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете кафе

В Днепропетровской области судили насильника.

В Днепропетровской области судили жителя Полтавы за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что злоумышленник, находясь в одном из кафе в Днепре, увидел незнакомую ранее 14-летнюю девушку. Когда несовершеннолетняя пошла в туалет, мужчина зашел за ней и изнасиловал ее.

Во время суда он отрицал свою вину.

Факт преступления был полностью доказан прокурорами на основании собранных доказательств, мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего ребенка).

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей: что решил суд.

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