В Днепре мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете кафе

В Днепропетровской области судили жителя Полтавы за изнасилование несовершеннолетней девушки.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
Следствием было установлено, что злоумышленник, находясь в одном из кафе в Днепре, увидел незнакомую ранее 14-летнюю девушку. Когда несовершеннолетняя пошла в туалет, мужчина зашел за ней и изнасиловал ее.
Во время суда он отрицал свою вину.
Факт преступления был полностью доказан прокурорами на основании собранных доказательств, мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего ребенка).
Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей: что решил суд.
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