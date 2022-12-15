В Днепре мужчина избил 14-летнюю дочь своей сожительницы и лег спать

Инцидент произошел ночью 15 декабря. На вызов приехали патрульные полицейские, которым пришлось успокаивать мужчину, избившего ребенка, пишет Репортер.
Мама девочки рассказала, что ее сожитель перед сном избил ребенка палкой. На место инцидента вызвали медиков, которые осмотрели подростка и обработали ей раны.
У ребенка раны на локтях, коленях и синяки на теле. Ехать в больницу девочка отказалась. На место вызвали следователей, которые забрали домашнего тирана в отделение.
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