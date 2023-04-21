В Днепре мужчина вывесил на балконе флаг СССР

В Днепре мужчина решил вывесить на улице флаг СССР.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

В среду, 19 апреля, днепряне заметили на одном из балконов по улице Стромцова, флаг СССР.

Прохожие позвонили в полицию и сообщили об этом случае.

На место прибыли сотрудники Днепровского районного управления полиции и установили нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель. Флаг с коммунистической символикой правоохранители изъяли.

В настоящее время следователи решают вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Никополе задержали фаната СССР.

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