В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошел ужасный случай.

На улице 230-й Стрелковой Дивизии мужчина стрелял из пневматического оружия по животным. Одна из пуль попала в хребет котенка.

Об этом сообщили владельцы четырехлапого в соцсети.

Пуля попала в хребет моего маленького котика, сейчас он находится в ветбольнице в тяжелом состоянии, неизвестно, выздоровеет ли, – написали они.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что указанный факт зафиксирован. Продолжается проверка.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку: комментарий полиции.

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