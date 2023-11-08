В Днепре мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа: что с ним

В Днепре на улице Максима Дия произошел ужасный инцидент – там мужчина выпрыгнул из окна 7-го этажа.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что мужчине около 35-40 лет.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что горожанин жив, его с травмами госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 13-летняя девочка пыталась свести счеты с жизнью из-за оценок.
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