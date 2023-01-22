В Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей

В доме в то время находились шесть детей. К счастью, они не пострадали.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские выехали на место происшествия, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, проживающий неподалеку.
20 января его задержали и вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
На данный момент назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.
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