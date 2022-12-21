В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске

Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения.
Как видно на кадрах, мужчина, женщина и ребенок вместе зашли в магазин, когда они вышли, мужчина снял с вешалки жилетку и спрятал ее в детской коляске.
Потом супруги поспешно скрылись с места преступления.
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