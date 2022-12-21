В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске

Потом супруги поспешно скрылись с места преступления.

Как видно на кадрах, мужчина, женщина и ребенок вместе зашли в магазин, когда они вышли, мужчина снял с вешалки жилетку и спрятал ее в детской коляске.

Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов мужчина украл меховую жилетку.

В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

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