В Днепре мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком

В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком.

Мужчина зашел в магазин, прошелся, а затем схватил ящик для пожертвований для ребенка больного раком, который стоял на кассе, и начал бежать. Работники магазина смогли задержать вора, ящик поставили на место. Мужчине замотали руки скотчем до приезда полиции.

Полиция, прибыв на место, освободила 51-летнего вора и доставила его в отделение.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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