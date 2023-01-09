В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать

Полицейские мгновенно отреагировали, побежали за гражданином и догнали его.
Выяснилось, что этот мужчина похитил с прилавка одного из находящихся неподалеку магазинов духи и начал убегать. Продавцы заметили это и бросились за грабителем.
Во время задержания в дело вмешался неизвестный мужчина, который мешал задержанию предполагаемого грабителя.
Гражданин также был задержан. Их обоих доставили в отделение полиции для выяснения всех деталей и передали следователю.
Читайте также:
Автор:
Новый порядок взятия на воинский учет не предполагает, что повестки…
Скандально известная в Днепре блоггер Анна Алхим чуть не стала…
До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и…
Важная информация!
Нужна ваша помощь!
Новый порядок взятия на воинский учет не предполагает, что повестки будут поступать через "Дію".
Скандально известная в Днепре блоггер Анна Алхим чуть не стала причиной развода известного комика Руслана Ханумака.
До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, часто разводили голубей. Дома для пернатых строили как в частном секторе, так и во дворах многоэтажек. Увидеть небольшой домик с птицами можно было в каждом районе Днепра. Но со…
Важная информация!
Изобретатель из Кривого Рога Виталий Брызгалов, изготовивший первый украинский электрогрузовик, нашел новое назначение для своего электрокара.
5 января около 19.00 в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку.
В центре Днепра неадекватный посетитель разгромил кафе.
Работа водителем одна из самых востребованных вакансий не только в Днепре, но и по всей Украине. Нужны самые разные специалисты – от тех, кто может водить обычное легковое авто до тех, кто может управляться с большегрузной фурой. Журналисты dnepr.info узнали,…
Сегодня, 9 января, на трассе «Днепр – Запорожье» произошла смертельная авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!