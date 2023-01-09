В Днепре мужчина украл в магазине духи и пытался убежать

Вечером 7 января во время патрулирования правоохранители заметили убегающего мужчину и бегущую за ним женщину, которая звала на помощь.

Полицейские мгновенно отреагировали, побежали за гражданином и догнали его.

Выяснилось, что этот мужчина похитил с прилавка одного из находящихся неподалеку магазинов духи и начал убегать. Продавцы заметили это и бросились за грабителем.

Во время задержания в дело вмешался неизвестный мужчина, который мешал задержанию предполагаемого грабителя.

Гражданин также был задержан. Их обоих доставили в отделение полиции для выяснения всех деталей и передали следователю.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: