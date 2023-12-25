В Днепре мужчина украл у женщины телефон, угрожая разбитой бутылкой, а затем сдал его в ломбард

В субботу днем, 23 декабря, возле одного из домов на улице Квиткы Цисык (ранее — Гули Королевой) мужчина увидел женщину, которая держала в руках телефон, и решил ее ограбить. Злоумышленник разбил стеклянную бутылку и, угрожая ею, потребовал отдать мобильный. Горожанка отказалась, поэтому фигурант бросил в нее бутылку, а затем отобрал телефон.
Мужчина сбежал с места преступления, а позже сдал гаджет в ломбард.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители менее чем через час разыскали и задержали 24-летнего злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
24 декабря следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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