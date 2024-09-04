Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре мужчина украл чужую посылку из почтомата

Сегодня 19:56
просмотров

Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл чужую посылку из почтомата

Днем 3 сентября возле одного из домов по улице Донецкое шоссе поймали вора, который хотел утащить посылку из почтомата «Новой почты».

38-летний подозреваемый сломал замок ящика почтового отправления и похитил посылку, которая была внутри, сообщили в Нацполиции.

Впрочем, подозреваемого мужчину оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали неподалеку от месяца преступления и изъяли у него похищенное.

Следователями вора задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и доложено ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл чужую посылку из почтоматаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина украл чужую посылку из почтоматаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков
    Новости Днепра
    Сегодня 20:44
    В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков

    Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.

    «Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 19:05
    «Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре

    В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.

    Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября
    Новости Днепра
    Сегодня 18:27
    Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября

    Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.

    Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование

    В Днепре жители одного из дома без газа, потому что…

    Последние новости

    В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков
    В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков

    Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.

    Сегодня 20:44
    1
    просмотров
    «Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре
    «Громко в Новомосковске»: в ОВА коротко прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре

    В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.

    Сегодня 19:05
    1
    просмотров
    Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября
    Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября

    Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.

    Сегодня 18:27
    2
    просмотров
    Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование
    Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование

    В Днепре жители одного из дома без газа, потому что оборудование похитили неизвестные воры.

    Сегодня 17:59
    4
    просмотров
    Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки
    Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

    В 2019 году ко Дню города в Днепре стало на один сквер больше – на набережной появился сквер «Прибрежный». Он находится на жилмассиве Победа-1. Зеленая зона – 3,8 га. Тут есть фонтан, детские качели, тренажеры для занятий спортом, лавочки необычной…

    Сегодня 17:19
    6
    просмотров
    В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за утреннего удара
    В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за утреннего удара

    Число пострадавших увеличилось.

    Сегодня 17:17
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина подрался в кафе с экс-женой из-за 100 гривен
    На Днепропетровщине мужчина подрался в кафе с экс-женой из-за 100 гривен

    Бывшие мужчина и женщина подрались в кафе из-за 100 гривен.

    Сегодня 16:36
    3
    просмотров
    Умер выдающийся врач и бывший руководитель больницы в Днепре
    Умер выдающийся врач и бывший руководитель больницы в Днепре

    В Днепре скончался видный врач и бывший руководитель больницы №7.

    Сегодня 15:48
    2
    просмотров
    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото
    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядела улица Олеся Гончара: уникальные фото

    Сегодня улица Олеся Гончара в Днепре одно из самых оживленных мест. Тут есть магазины, вуз, общежития, обычные дома. По улице регулярно курсируют маршрутки и автомобили. Словом, обычная городская улица с ее развитой инфраструктурой. Во времена Екатеринослава улица каждый месяц на…

    Сегодня 14:55
    4
    просмотров
    На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)
    На проспекте Науки в Днепре появился обновленный скверик (ФОТО)

    В Днепре по проспекту науки обновили сквер.

    Сегодня 14:52
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх