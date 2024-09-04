В Днепре мужчина украл чужую посылку из почтомата

Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.

Днем 3 сентября возле одного из домов по улице Донецкое шоссе поймали вора, который хотел утащить посылку из почтомата «Новой почты».

38-летний подозреваемый сломал замок ящика почтового отправления и похитил посылку, которая была внутри, сообщили в Нацполиции.

Впрочем, подозреваемого мужчину оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали неподалеку от месяца преступления и изъяли у него похищенное.

Следователями вора задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и доложено ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

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