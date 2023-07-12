В Днепре мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой: что известно

Как выяснили правоохранители, мужчина пришел в квартиру сожительницы, вырвал чеку из гранаты и угрожал взорвать ее. В помещении также находился их 2-летний сын.
На место происшествия прибыли работники криминальной полиции, спецназовцы КОРД, взрывотехники, патрульные.
Правоохранители почти два часа вели переговоры с злоумышленником. В конце концов, оперативникам удалось задержать 32-летнего мужчину, правоохранители уговорили его передать им гранату.
По указанному факту возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжается следствие.
С женщиной и ребёнком все хорошо, они не пострадали.
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