В Днепре мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой: что известно

Вчера вечером, 11 июля, в одной из квартир в Индустриальном районе мужчина угрожал женщине с 2-летним ребенком гранатой.

Как выяснили правоохранители, мужчина пришел в квартиру сожительницы, вырвал чеку из гранаты и угрожал взорвать ее. В помещении также находился их 2-летний сын.

На место происшествия прибыли работники криминальной полиции, спецназовцы КОРД, взрывотехники, патрульные.

Правоохранители почти два часа вели переговоры с злоумышленником. В конце концов, оперативникам удалось задержать 32-летнего мужчину, правоохранители уговорили его передать им гранату.

По указанному факту возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжается следствие.

С женщиной и ребёнком все хорошо, они не пострадали.

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