В Днепре мужчина ударил своего знакомого плоскогубцами по голове, чтобы украсть телевизор и велосипед

Преступление произошло в среду, 23 августа, в одном из домов Самарского района города.

Как установили полицейские, злоумышленник пришел к знакомому домой и ударил его плоскогубцами по голове, чтобы обокрасть. После этого мужчина взял спортивный велосипед и телевизор и сбежал.

Полицейские разыскали и задержали вора. Им оказался 25-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений.

Похищенное имущество правоохранители изъяли.

24 августа следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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