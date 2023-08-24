В Днепре мужчина ударил своего знакомого плоскогубцами по голове, чтобы украсть телевизор и велосипед

Как установили полицейские, злоумышленник пришел к знакомому домой и ударил его плоскогубцами по голове, чтобы обокрасть. После этого мужчина взял спортивный велосипед и телевизор и сбежал.
Полицейские разыскали и задержали вора. Им оказался 25-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений.
Похищенное имущество правоохранители изъяли.
24 августа следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
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