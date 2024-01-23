В Днепре мужчина спрятался на ночь в подсобке супермаркета, чтобы украсть алкоголь и продукты

Так, мужчина вечером зашел в супермаркет по улице Космической, 25Д, зная, что он закрывается в 22:00, он спрятался в подсобке (она находится у главного входа) и ждал, пока персонал уйдет.
Когда магазин закрылся, днепрянин вышел в торговый зал и начал «собирать себе корзину». Он взял с полок лососевый фарш, рыбные палочки, водку нескольких видов, сок, мидии, сигареты, лососевую икру, батончик, пиво, вино и т.д. Все это мужчина сложил в пакет и вернулся в подсобку ждать, когда магазин откроется, чтобы уйти из него незамеченным.
Однако утром незаметно сбежать ему не удалось – его обнаружил работник супермаркета.
Правоохранители зафиксировали этот факт и передали собранные материалы в суд.
Об этом нам стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Но учитывая тот факт, что горожанин полностью признал свою вину, суд на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины «Освобождение от отбывания наказания с испытанием» решил освободить мужчину от отбывания назначенного ему наказания, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит новое уголовное правонарушение, а также выполнит возложенные на него обязанности: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы. Кроме того, днепрянин должен заплатить в пользу государства расходы по привлечению эксперта в этом уголовном производстве в размере 1 350 грн.
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