В Днепре мужчина с гранатой на 20 минут парализовал движение трамваев №1

В общественном транспорте Днепра произошел еще один инцидент.

Напомним, ранее мы писали, что в трамвае заметили мужчину с ножом. Горожанин вел себя странно: хватался за голову и суетился.

Сегодня подобный инцидент произошел на трамвайном маршруте №1. К водителю электротранспорта подошел военный. Он рассказал, что в салоне трамвая находится мужчина с гранатой. Водитель остановила на остановке трамвай и попросила пассажиров выйти из вагона. На место вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Военный был с мужчиной до приезда полицейских.

Копы, прибыв на место, задержали правонарушителя и изъяли у него два запала от гранат без боевой части.

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что движение электротранспорта было парализовано на 20 минут, сейчас все трамваи курсируют по графику.

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