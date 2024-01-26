В Днепре мужчина с гранатой на 20 минут парализовал движение трамваев №1

Напомним, ранее мы писали, что в трамвае заметили мужчину с ножом. Горожанин вел себя странно: хватался за голову и суетился.
Сегодня подобный инцидент произошел на трамвайном маршруте №1. К водителю электротранспорта подошел военный. Он рассказал, что в салоне трамвая находится мужчина с гранатой. Водитель остановила на остановке трамвай и попросила пассажиров выйти из вагона. На место вызвали правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Военный был с мужчиной до приезда полицейских.
Копы, прибыв на место, задержали правонарушителя и изъяли у него два запала от гранат без боевой части.
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что движение электротранспорта было парализовано на 20 минут, сейчас все трамваи курсируют по графику.
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