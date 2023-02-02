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  • В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню

В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню

Сегодня 17:40
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В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.

Новости Днепра про В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, ночью инспекторы заметили подозрительного мужчину на самокате. Правоохранители остановили его, чтобы узнать, куда тот направляется. Однако днепрянин затруднился объяснить, куда собирается ехать.

Через несколько минут патрульным поступила информация об ограблении в кафе на проспекте Гагарина. Человек, которого они остановили, походил по описанию на вероятного вора.

Патрульные провели поверхностный обыск и нашли у мужчины балаклаву, вещи и деньги, которые тот мог украсть из кафе.

На место вызвали следователей, проверяющих причастность задержанного к этому преступлению.

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