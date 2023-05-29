В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это произошло вчера в почтовом отделении по просп. Мазепы.

Мужчина принес посылку, ее приняли. Через час во время переупаковки оператор обнаружил внутри предмет, похожий на гранату. Он вызвал полицию и ГСЧС.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как нам сообщили, гранату изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия.

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