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В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

Сегодня 15:51
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В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.

Новости Днепра про В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это произошло вчера в почтовом отделении по просп. Мазепы.

Мужчина принес посылку, ее приняли. Через час во время переупаковки оператор обнаружил внутри предмет, похожий на гранату. Он вызвал полицию и ГСЧС.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как нам сообщили, гранату изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия.

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Новости Днепра про В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полицииРусский

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