В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что это произошло вчера в почтовом отделении по просп. Мазепы.
Мужчина принес посылку, ее приняли. Через час во время переупаковки оператор обнаружил внутри предмет, похожий на гранату. Он вызвал полицию и ГСЧС.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как нам сообщили, гранату изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия.
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