В Днепре мужчина проломил знакомому череп мясорубкой: что говорят в полиции

В понедельник, 3 апреля, около 19:30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу Днепра доставили 52-летнего местного жителя с травмами головы.

Правоохранители установили обстоятельства получения тяжких телесных повреждений.

Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, к преступлению причастен 53-летний мужчина. Он нанес потерпевшему мясорубкой несколько ударов по голове, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника. Пострадавший сейчас в больнице, в каком именно он состоянии — пока неизвестно.

4 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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