В Днепре мужчина проломил знакомому череп мясорубкой: что говорят в полиции

Правоохранители установили обстоятельства получения тяжких телесных повреждений.
Как сообщает ГУ НП в Днепропетровской области, к преступлению причастен 53-летний мужчина. Он нанес потерпевшему мясорубкой несколько ударов по голове, после чего скрылся с места преступления.
Правоохранители задержали злоумышленника. Пострадавший сейчас в больнице, в каком именно он состоянии — пока неизвестно.
4 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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