В Днепре мужчина повесился на металлической трубе

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сквере обнаружили труп: что говорят в полиции.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

На улице Теробороны (ранее – Молодогвардейская) прохожий заметил мужчину, который висел на металлической трубе. Днепрянин сразу вызвал на место правоохранителей.

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