В Днепре мужчина порезал руку о сервант и умер

В полиции подтвердили этот факт. Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 115 УКУ (несчастный случай).

Предварительно известно, что мужчина упал на сервант и порезал руку. Умер он из-за значительной кровопотери.

Там мужчина порезал руку о сервант и умер.

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Субсидии в Днепре и по всей Украине назначаются два раза…

За два двигателя они хотели выручить более 400 тысяч долларов.

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