В Днепре мужчина попал под поезд: комментарий полиции

В Днепре грузовой поезд сбил мужчину.

В сети распространяется жуткое фото, на котором видно погибшего человека, лежащего у путей.

По предварительной информации, вчера, 16 июля, около 10 утра на перегоне Днепр-Нижнеднепровск мужчина пытался перейти через путь в неустановленном месте. В то время в его сторону двигался грузовой поезд.

По информации, распространяемой в социальных сетях, машинист пытался избежать столкновения — подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Однако грузовой поезд сбил мужчину, от полученных травм он погиб на месте.

Корреспонденты dnepr.info узнали в полиции, что факт действительно имел место. Личность погибшего установили – мужчина 1974 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасают мужчину, которого чуть не переехал поезд.

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