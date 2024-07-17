В Днепре мужчина попал под поезд: комментарий полиции

В сети распространяется жуткое фото, на котором видно погибшего человека, лежащего у путей.
По предварительной информации, вчера, 16 июля, около 10 утра на перегоне Днепр-Нижнеднепровск мужчина пытался перейти через путь в неустановленном месте. В то время в его сторону двигался грузовой поезд.
По информации, распространяемой в социальных сетях, машинист пытался избежать столкновения — подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.
Однако грузовой поезд сбил мужчину, от полученных травм он погиб на месте.
Корреспонденты dnepr.info узнали в полиции, что факт действительно имел место. Личность погибшего установили – мужчина 1974 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасают мужчину, которого чуть не переехал поезд.
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