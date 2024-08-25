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В Днепре мужчина похитил и угрожал убить медикиню «скорой»

Сегодня 14:02
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Жуткая ситуация с похищением человека в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре мужчина похитил и угрожал убить медикиню

Об инциденте сообщает «Днепр оперативный».

Вчера, 24 августа, врачи скорой помощи приехали на вызов к 66-летней женщине на проспект Дмитрия Яворницкого.

При помощи гражданский мужчина женщины начал вести себя неадекватно и напал на фельдшерку.

По предварительной информации, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник закрылся с медикиней в комнате и угрожал ей физической расправой.

В конце концов фельдшерке удалось скрыться. Мужчину задержали правоохранители.

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