В Днепре мужчина похитил и угрожал убить медикиню «скорой»

Об инциденте сообщает «Днепр оперативный».
Вчера, 24 августа, врачи скорой помощи приехали на вызов к 66-летней женщине на проспект Дмитрия Яворницкого.
При помощи гражданский мужчина женщины начал вести себя неадекватно и напал на фельдшерку.
По предварительной информации, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленник закрылся с медикиней в комнате и угрожал ей физической расправой.
В конце концов фельдшерке удалось скрыться. Мужчину задержали правоохранители.
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