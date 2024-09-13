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В Днепре мужчина похитил припаркованный Volkswagen Passat

Сегодня 11:34
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В Днепре мужчина угнал с автостоянки автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре мужчина похитил припаркованный Volkswagen Passat

Событие произошло 11 сентября в Индустриальном районе города. Об исчезновении припаркованного автомобиля Volkswagen Passat полиции сообщил правоохранитель. Приехавшие на место полицейские выяснили, что в машине был сломан замок в дверях. Вор воспользовался этим, нашел в салоне ключи и поехал на чужом авто.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Полицейские разыскали автомобиль на территории гаражного кооператива в Чечелевском районе города. Вором оказался 29-летний ранее судимый житель Днепра.

“12 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы”, – сообщили в полиции.

Новости Днепра про В Днепре мужчина похитил припаркованный Volkswagen Passat

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