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  • В Днепре мужчина непринужденно отдыхал лежа посреди проезжей части в центре города (ВИДЕО)

В Днепре мужчина непринужденно отдыхал лежа посреди проезжей части в центре города (ВИДЕО)

Сегодня 18:44
просмотров

Странный перформанс наблюдали жители Днепра.

Новости Днепра про В Днепре мужчина непринужденно отдыхал лежа посреди проезжей части в центре города (ВИДЕО)

В Днепре на проспекте Поля лежавший на дороге мужчина мешал движению транспорта.

Очевидцы сначала предположили, что ему стало плохо и нужна помощь, но оказалось, что мужчина был в сознании и специально прилег «отдохнуть». Водители объезжали незнакомца, который, похоже, решил «позагорать», положив руки под голову. Ехавшие рядом машины совсем не беспокоили его.

Странный перформанс длился недолго. Впоследствии, по словам очевидцев, мужчина встал и ушел по своим делам. Доподлинно неизвестно, что побудило днепрянина к этому поступку, но горожане отмечают, что незнакомцу повезло встретить ответственных водителей, объезжавших его на дороге.

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