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В Днепре мужчина ездил на мотоцикле, разыскиваемом Интерполом

Сегодня 10:41
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В Днепре патрульные зафиксировали находящийся в розыске мотоцикл.

Новости Днепра про В Днепре мужчина ездил на мотоцикле, разыскиваемом Интерполом

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что вчера, 1 июля, днем ​​в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные остановили мотоциклиста на «Kawasaki», который двигался с нарушением ПДД.

Водитель предоставил документы для проверки. Инспекторы их проверили с базой данных МВД и установили, что номерной знак не принадлежит мотоциклу, а свидетельство о регистрации не было зарегистрировано и имело следы подделки.

Также полицейские выяснили, что двухколесный находится в розыске Интерпола.

На место мы вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимается следователь, — сообщили в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульные остановили мотоцикл, разыскиваемый Интерполом.

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