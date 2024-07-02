В Днепре мужчина ездил на мотоцикле, разыскиваемом Интерполом

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
В сообщении отмечается, что вчера, 1 июля, днем в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные остановили мотоциклиста на «Kawasaki», который двигался с нарушением ПДД.
Водитель предоставил документы для проверки. Инспекторы их проверили с базой данных МВД и установили, что номерной знак не принадлежит мотоциклу, а свидетельство о регистрации не было зарегистрировано и имело следы подделки.
Также полицейские выяснили, что двухколесный находится в розыске Интерпола.
На место мы вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимается следователь, — сообщили в публикации.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульные остановили мотоцикл, разыскиваемый Интерполом.
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