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  • В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)

В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)

Сегодня 17:56
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Человека-паука заметили на ж/м Западном.

Новости Днепра про В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)

В понедельник, 19 августа, жители ж/м Западный стали свидетелями экстремального путешествия мужчины, спускавшегося по балконам с 6 этажа многоэтажки.

Очевидцы сняли видео, где видно, что мужчина, который был только в тапочках, шортах и ​​футболке, без всякой подстраховки, перепрыгивал с балкона на балкон. Свои приключения незнакомец начал на 6 этаже, откуда довольно быстро спустился на 5-й, а через несколько минут оказался на балконе третьего этажа.

Свидетели прозвали незнакомца, избравшего довольно странный путь, человеком-пауком.

На Западном появился человек-паук: мужчина решил спуститься вниз по балконам, говорится в сообщении.

Люди, обеспокоенные уделом мужчины, уговаривали его остановиться, но незнакомец заверил их, что «не упадет» и скоро спустится вниз. Затем днепровский спайдермен начал рассказывать какую-то сторию, где фигурировала водка, однако на этом видео оборвалось.

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Новости Днепра про В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)Русский

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