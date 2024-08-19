В Днепре мужчина через несколько минут спустился вниз с 6 этажа, перепрыгивая с балкона на балкон (ВИДЕО)

Человека-паука заметили на ж/м Западном.

В понедельник, 19 августа, жители ж/м Западный стали свидетелями экстремального путешествия мужчины, спускавшегося по балконам с 6 этажа многоэтажки.

Очевидцы сняли видео, где видно, что мужчина, который был только в тапочках, шортах и ​​футболке, без всякой подстраховки, перепрыгивал с балкона на балкон. Свои приключения незнакомец начал на 6 этаже, откуда довольно быстро спустился на 5-й, а через несколько минут оказался на балконе третьего этажа.

Свидетели прозвали незнакомца, избравшего довольно странный путь, человеком-пауком.

На Западном появился человек-паук: мужчина решил спуститься вниз по балконам, говорится в сообщении.

Люди, обеспокоенные уделом мужчины, уговаривали его остановиться, но незнакомец заверил их, что «не упадет» и скоро спустится вниз. Затем днепровский спайдермен начал рассказывать какую-то сторию, где фигурировала водка, однако на этом видео оборвалось.

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