В Днепре муж выбросил жену из окна: она была голая

Возле одного из домов местные обнаружили обнаженную женщину с разбитой головой. На место вызвали полицейских.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
Правоохранителям 44-летняя потерпевшая рассказала, что ее выбросил из окна первого этажа муж, в результате чего она получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу.
Все подробности семейной драмы будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой.
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