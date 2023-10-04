В Днепре муж выбросил жену из окна: она была голая

Правоохранителям 44-летняя потерпевшая рассказала, что ее выбросил из окна первого этажа муж, в результате чего она получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу.

Возле одного из домов местные обнаружили обнаженную женщину с разбитой головой. На место вызвали полицейских.

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