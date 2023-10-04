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В Днепре муж выбросил жену из окна: она была голая

Сегодня 18:16
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Инцидент произошел сегодня ночью в переулке Энергетическом.

Новости Днепра про В Днепре муж выбросил жену из окна: она была голая

Возле одного из домов местные обнаружили обнаженную женщину с разбитой головой. На место вызвали полицейских.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Правоохранителям 44-летняя потерпевшая рассказала, что ее выбросил из окна первого этажа муж, в результате чего она получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу.

Все подробности семейной драмы будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 27-летний мужчина прыгнул с 16-этажки: расстался с девушкой.

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