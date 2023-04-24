В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать

Правда, это могут сделать только пассажиры, оплачивающие проезд через QR-код в троллейбусе или трамвае.
Так, с 24 апреля в Приват24 будет действовать программа, благодаря которой можно сэкономить до половины израсходованных на проезд средств. Об этом сообщили в ПриватБанке.
Максимальная сумма кэшбека составляет не более 250 гривен на одного клиента в месяц.
Как получить кэшбек?
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо зарегистрироваться в программе. Сделать это можно ТУТ. Необходимо ввести номер телефона, который вы ранее указали при получении карты.
Важный момент: акция только для владельцев карт «Универсальная». Поэтому если у вас только выплатная – то вы «в пролете».
Акция будет действовать с 24 апреля по 24 июля.
Чтобы оплатить проезд необходимо открыть приложение Приват24, затем отсканировать код в трамвае/троллейбусе, произвести оплату и закомпостировать билет. Компенсация будет приходить в виде кэшбека.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре «пачками» отбирают поддельные удостоверения льготников. Также мы рассказывали, как можно за 20 гривен объехать весь город и как экономить на общественном транспорте.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области увеличилось количество контрактников среди мужчин.
В Днепре отыскали ушедшего из дома мальчика.
Воин получил ранение 10 апреля в Донецкой области.
В Днепре ловят фейковых льготников.
В Днепре и области увеличилось количество контрактников среди мужчин.
За убийство родного брата днепрянин проведет за решеткой 11 лет.
В Днепре отыскали ушедшего из дома мальчика.
Кто оставил мотоцикл – неизвестно.
Воин получил ранение 10 апреля в Донецкой области.
В Днепре ловят фейковых льготников.
В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко. На улице в один момент все зазеленело и зацвело. Особенно ярко выглядят сакуры – они цветут розово-белым цветом и кажется просто созданы для того, чтобы устроить в них фотосессию или…
В Кривом Роге будет работать около полусотни детсадов.
В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!