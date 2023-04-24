В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать

В Днепре можно забрать кэшбэк за проезд в транспорте.

Правда, это могут сделать только пассажиры, оплачивающие проезд через QR-код в троллейбусе или трамвае.

Так, с 24 апреля в Приват24 будет действовать программа, благодаря которой можно сэкономить до половины израсходованных на проезд средств. Об этом сообщили в ПриватБанке.

Максимальная сумма кэшбека составляет не более 250 гривен на одного клиента в месяц.

Как получить кэшбек?

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо зарегистрироваться в программе. Сделать это можно ТУТ. Необходимо ввести номер телефона, который вы ранее указали при получении карты.

Важный момент: акция только для владельцев карт «Универсальная». Поэтому если у вас только выплатная – то вы «в пролете».

Акция будет действовать с 24 апреля по 24 июля.

Чтобы оплатить проезд необходимо открыть приложение Приват24, затем отсканировать код в трамвае/троллейбусе, произвести оплату и закомпостировать билет. Компенсация будет приходить в виде кэшбека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре «пачками» отбирают поддельные удостоверения льготников. Также мы рассказывали, как можно за 20 гривен объехать весь город и как экономить на общественном транспорте.

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