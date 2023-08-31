Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Сегодня 15:05
просмотров

Теперь найти транспорт с кондиционером легче.

Новости Днепра про В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Теперь в городском приложении D-transport можно отслеживать автобусы и троллейбусы, в которых есть кондиционер. Нововведения анонсировали в департаменте транспорта.

Для этого сначала нужно скачать приложение, выбрать необходимый маршрут, а затем нажать на снежинку. После этого вы увидите весь транспорт с кондиционерами, который сейчас курсирует по маршруту.

Функция работает со всеми троллейбусами и автобусами.

Отмечается, что диспетчеры постоянно корректируют информацию по оборудованному кондиционерами транспорту, чтобы в D-transport пассажиры всегда видели самую актуальную информацию.

Новости Днепра про В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Новости Днепра про В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделатьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей
Новости Днепра
Сегодня 15:11
ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время…

В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести
Новости Днепра
Сегодня 14:48
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции…

Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд
Новости Днепра
Сегодня 13:35
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд

Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда…

Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:47
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно…

Последние новости

ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей
ТОП-5 идей для необычного свиданья в Днепре: почувствовать себя героями фильма и прогуляться над землей

В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время и на несколько минут отвлечься от новостей, а заодно удивить и порадовать любимого человека или друзей. Для организации таких встреч не нужно тратить большие суммы, а впечатления запомнятся на долго.

Сегодня 15:11
3
просмотров
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести
В Днепре собирают старые тарелки: зачем и куда нести

В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья 2023".

Сегодня 14:48
8
просмотров
В Кривом Роге женщина «отрезала» от света магазин своего бывшего мужа
В Кривом Роге женщина «отрезала» от света магазин своего бывшего мужа

Криворожанка отключила электроэнергию в магазине своего бывшего мужа.

Сегодня 14:20
2
просмотров
На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)
На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)

Эту птицу очень сложно сфотографировать.

Сегодня 13:42
12
просмотров
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд
Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд

Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда инспектору изберут меру пресечения.

Сегодня 13:35
3
просмотров
С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха
С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В связи с этим изменятся даты некоторых праздников.

Сегодня 13:05
5
просмотров
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)
Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно перекусить после прогулки. Все они находятся практически у входа в парк, а вот в глубине зеленой зоны стоят забытые и заброшенные бывшие увеселительные заведения. Теперь они напоминают призраки и в…

Сегодня 12:47
3
просмотров
Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой
Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Экснардеп оконфузился сексистским изречением о патрульной из Днепра, пострадавшей во время столкновения с пассажиром Ягуара.

Сегодня 12:46
6
просмотров
В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян
В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян

В ДБР прокомментировали информацию СМИ о том, что погибший во время стрельбы в Днепре был пьян.

Сегодня 12:15
7
просмотров
Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это
Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

В сети распространяется информация о том, что всех украинцев якобы обяжут платить за воду из колодцев и скважин.

Сегодня 11:56
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх