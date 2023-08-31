В Днепре можно отслеживать автобусы и троллейбусы, где есть кондиционер: как это сделать

Теперь в городском приложении D-transport можно отслеживать автобусы и троллейбусы, в которых есть кондиционер. Нововведения анонсировали в департаменте транспорта.
Для этого сначала нужно скачать приложение, выбрать необходимый маршрут, а затем нажать на снежинку. После этого вы увидите весь транспорт с кондиционерами, который сейчас курсирует по маршруту.
Функция работает со всеми троллейбусами и автобусами.
Отмечается, что диспетчеры постоянно корректируют информацию по оборудованному кондиционерами транспорту, чтобы в D-transport пассажиры всегда видели самую актуальную информацию.
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