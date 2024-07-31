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В Днепре можно написать жалобу о последнем переименовании топонимов: куда обращаться

Сегодня 13:37
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Жители Днепра, недовольные последним переименованием топонимов, могут написать жалобу.

Новости Днепра про В Днепре можно написать жалобу о последнем переименовании топонимов: куда обращаться

Недовольных горожан просят с заявлениями обращаться в районные администрации. После этого городской совет будет просить Днепропетровскую областную государственную администрацию внести изменения к последнему переименованию улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков. Такое решение принял депутатский корпус Днепровского городского совета.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

“До последнего переименования улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков ни депутатский корпус Днепровского городского совета, ни исполком никакого отношения не имеют. Понимая беспокойство днепрян и в связи с отсутствием общественного обсуждения (потому что не было учтено мнение жителей территориального общества Днепра), просим всех недовольных обращаться с заявлениями в районные администрации. Мы в свою очередь, будем обращаться в Днепропетровскую областную государственную администрацию с просьбой внести изменения относительно последнего переименования улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков”, — говорится в сообщении.

Адреса районных администраций, где можно написать жалобу:

  • Амур-Нижнеднепровский район — просп. Мануйловский, 31;
  • Левобережная администрация — ул. 20-летия Победы, 51;
  • Новокодакский район — просп. Сергея Нигояна, 77;
  • Соборный район – пл. Шевченко, 7;
  • Центральная администрация — проспект Леси Украинки, 65;
  • Шевченковский район — ул. Михаила Грушевского, 70.

Адрес Днепровского городского совета: просп. Дмитрия Яворницкого, 75. Можно также звонить на единственную горячую линию: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12 (бесплатно).

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра высказался о «срачах» по масштабному переименованию улиц и районов.

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