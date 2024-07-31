В Днепре можно написать жалобу о последнем переименовании топонимов: куда обращаться

Недовольных горожан просят с заявлениями обращаться в районные администрации. После этого городской совет будет просить Днепропетровскую областную государственную администрацию внести изменения к последнему переименованию улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков. Такое решение принял депутатский корпус Днепровского городского совета.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
“До последнего переименования улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков ни депутатский корпус Днепровского городского совета, ни исполком никакого отношения не имеют. Понимая беспокойство днепрян и в связи с отсутствием общественного обсуждения (потому что не было учтено мнение жителей территориального общества Днепра), просим всех недовольных обращаться с заявлениями в районные администрации. Мы в свою очередь, будем обращаться в Днепропетровскую областную государственную администрацию с просьбой внести изменения относительно последнего переименования улиц, переулков, площадей, а также мостов, скверов и парков”, — говорится в сообщении.
Адреса районных администраций, где можно написать жалобу:
Адрес Днепровского городского совета: просп. Дмитрия Яворницкого, 75. Можно также звонить на единственную горячую линию: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12 (бесплатно).
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра высказался о «срачах» по масштабному переименованию улиц и районов.
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