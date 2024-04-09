В Днепре может раздаться массовый взрыв

В Днепре предупредили о массовом взрыве.

Жителей Самарского района Днепра будут «кошмарить» промышленные взрывы.

Как сообщили в Левобережной районной администрации, 9 апреля в период с 10.00 до 19.00 часов на производстве ООО «РЫБАЛЬСКИЙ КАРЬЕР» будет произведен массовый взрыв.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия.

Так что если услышите «бах» — скорее всего это карьер.

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