В Днепре может появиться «Дом-утюг»: где именно и как будет выглядеть (ФОТО)

Так, в нашем городе может появиться необычный «Дом-утюг». Пока есть только проект.
Об этом сообщил архитектор Алексей Образцов.
По его словам, этот дом планируют построить на перекрестке с острым углом Запорожского шоссе и ул. Вышгородская.
Архитекторы – Алексей Образцов, Антонина Коновалова и Константин Бусаргин.
«Дом-утюг» проектируется на перекрестке с острым углом Запорожского шоссе и ул. Вышгородская. Радиусное завершение нового здания средней этажности позволяет плавнее перейти от масштаба усадебной застройки к крупному масштабу многоэтажек вдоль городской магистрали. Темно-красный гранит местного месторождения отражает фирменный цвет архитектурной идентичности Днепра, — отметил Алексей Образцов.
Когда именно начнут строить дом, неизвестно, но можно увидеть, каким он будет:
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