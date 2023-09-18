В Днепре может появиться «Дом-утюг»: где именно и как будет выглядеть (ФОТО)

Несмотря на войну, в Днепре продолжают появляться новые дома.

Так, в нашем городе может появиться необычный «Дом-утюг». Пока есть только проект.

Об этом сообщил архитектор Алексей Образцов.

По его словам, этот дом планируют построить на перекрестке с острым углом Запорожского шоссе и ул. Вышгородская.

Архитекторы – Алексей Образцов, Антонина Коновалова и Константин Бусаргин.

«Дом-утюг» проектируется на перекрестке с острым углом Запорожского шоссе и ул. Вышгородская. Радиусное завершение нового здания средней этажности позволяет плавнее перейти от масштаба усадебной застройки к крупному масштабу многоэтажек вдоль городской магистрали. Темно-красный гранит местного месторождения отражает фирменный цвет архитектурной идентичности Днепра, — отметил Алексей Образцов.

Когда именно начнут строить дом, неизвестно, но можно увидеть, каким он будет:

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