В Днепре мошенники продают фейковые абонементы на парковку

На паркоматах в Днепре неизвестные развешивают объявления с предложением купить абонемент на парковку «дешевле». В Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета отмечают, что таким образом мошенники пытаются выманить деньги.
На объявлениях указан QR-код — ссылка на недавно созданный неизвестный Telegram-канал с одним сообщением.
Они никак не связаны с операторами парковок в Днепре и не продают действующие абонементы! – отметили в департаменте.
Приобрести абонент на парковку можно в несколько способов:
А также можно перейти по QR-коду на знаках с информацией об оплате, которые установлены на парковочных площадках.
Любые другие предложения по оплате парковки ложны, доверяйте только официальным объявлениям и информации с официальных порталов Департамента транспорта.
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