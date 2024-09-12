В Днепре мошенники продают фейковые абонементы на парковку

Жителей Днепра предупреждают о фейковых объявлениях на паркоматах.

На паркоматах в Днепре неизвестные развешивают объявления с предложением купить абонемент на парковку «дешевле». В Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета отмечают, что таким образом мошенники пытаются выманить деньги.

На объявлениях указан QR-код — ссылка на недавно созданный неизвестный Telegram-канал с одним сообщением.

Они никак не связаны с операторами парковок в Днепре и не продают действующие абонементы! – отметили в департаменте.

Приобрести абонент на парковку можно в несколько способов:

Через приложение Parking Dnipro. Через приложение UNIP. В Приват24.

А также можно перейти по QR-коду на знаках с информацией об оплате, которые установлены на парковочных площадках.

Любые другие предложения по оплате парковки ложны, доверяйте только официальным объявлениям и информации с официальных порталов Департамента транспорта.

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