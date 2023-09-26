В Днепре мониторят уровень шума: куда жаловаться на громких соседей

В Днепре мониторят уровень шума.

Как сообщили в инспекции по благоустройству, в настоящее время в Днепре могут проверить уровень шума. Это будет сделано после обращения заявителя. Мониторинг проведут в помещении/квартире горожанина, который жалуется на шум, при полной тишине.

Прежде всего, это касается жалоб на громкую работу заведений и бизнесов.

Измерения производят специалисты Госучреждения «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» с помощью специального оборудования.

Обратиться можно в инспекцию по благоустройству.

Напомним, ранее жители Днепра жаловались на громкую работу вытяжек на одном из производств. По словам горожан, шум настолько силен, что не слышны сирены, а люди страдают от постоянной головной боли. Кроме этого, на набережной прошел мирный митинг против стритрейсеров.

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