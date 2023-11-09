В Днепре молодые парни ограбили мужчину возле остановки: им грозит до 10 лет за решеткой

28 октября в полицию поступило сообщение об ограблении горожанина на улице Доблестной. Неизвестные напали на мужчину возле остановки, забрали его сумку и сбежали.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские начали поиски злоумышленников и через некоторое время задержали их – ими оказались двое жителей Днепропетровской области 18 и 19 лет. Полицейские изъяли у них вещи потерпевшего. Как выяснилось, у парней раньше уже были проблемы с законом.
8 ноября следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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