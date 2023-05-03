В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним

28-летний мужчина прыгнул с Амурского моста.
Предварительно известно, что причиной такого поступка стала ссора.
Об этом сообщает «Информатор».
На место вызвали правоохранителей. К счастью, мужчину удалось спасти. Его госпитализировали.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашли мертвым без вести пропавшего 21-летнего парня: спрыгнул с моста.
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