В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним

На место вызвали правоохранителей. К счастью, мужчину удалось спасти. Его госпитализировали.

Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.

Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе…

Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО) Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе не быть. Причина по которой было принято решение его обустроить – проливные дожди. Еще 50 лет назад на месте, где сегодня торгуют книгами был жилой дом. просмотров

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